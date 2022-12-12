Зеленский заявил, что Украине нужна помощь в закупке 2 млрд кубометров газа
«Я призываю вас увеличить помощь Украине в газовом вопросе», — цитирует его РИА Новости.
Зеленский добавил, что Украине необходима дополнительная поддержка именно текущей зимой, поскольку в стране сейчас используют больше газа, чем было запланировано.
Ранее министр инфраструктуры Украины Алексей Кубраков заявил, что примерно половина объектов критической инфраструктуры Украины повреждена или уничтожена.
До этого Зеленский признавал, что полное восстановление энергосистемы Украины на данный момент невозможно.