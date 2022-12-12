Le Figaro: воевавшего на стороне Киева раненого наёмника из Франции отправят на родину

Во Францию будет доставлен отправившийся воевать на Украину на стороне украинской армии французский солдат, который в конце ноября подорвался на мине и попросил, чтобы его перевезли на родину.

Об этом пишет издание Le Figaro со ссылкой на французский МИД.

По информации издания, после ранения французский наёмник по имени Антуан был доставлен в киевскую больницу, где не было возможности провести все необходимые операции.

Военнослужащий обратился к французским властям с просьбой отправить его во Францию, где он надеется получить необходимую медицинскую помощь.

В октябре участник николаевского подполья сообщил РИА Новости, что в украинский город Николаев массово прибывают наёмники из Франции и Грузии.

СК России сообщил, что расследует участие иностранных наёмников из Франции и Грузии на стороне Украины.