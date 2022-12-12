Le Figaro: воевавшего на стороне Киева раненого наёмника из Франции отправят на родину
- AP
Об этом пишет издание Le Figaro со ссылкой на французский МИД.
По информации издания, после ранения французский наёмник по имени Антуан был доставлен в киевскую больницу, где не было возможности провести все необходимые операции.
Военнослужащий обратился к французским властям с просьбой отправить его во Францию, где он надеется получить необходимую медицинскую помощь.
В октябре участник николаевского подполья сообщил РИА Новости, что в украинский город Николаев массово прибывают наёмники из Франции и Грузии.
СК России сообщил, что расследует участие иностранных наёмников из Франции и Грузии на стороне Украины.