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Le Figaro: воевавшего на стороне Киева раненого наёмника из Франции отправят на родину

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Во Францию будет доставлен отправившийся воевать на Украину на стороне украинской армии французский солдат, который в конце ноября подорвался на мине и попросил, чтобы его перевезли на родину.
Le Figaro: воевавшего на стороне Киева раненого наёмника из Франции отправят на родину
  • AP

Об этом пишет издание Le Figaro со ссылкой на французский МИД.

По информации издания, после ранения французский наёмник по имени Антуан был доставлен в киевскую больницу, где не было возможности провести все необходимые операции.

Военнослужащий обратился к французским властям с просьбой отправить его во Францию, где он надеется получить необходимую медицинскую помощь.

В октябре участник николаевского подполья сообщил РИА Новости, что в украинский город Николаев массово прибывают наёмники из Франции и Грузии.

СК России сообщил, что расследует участие иностранных наёмников из Франции и Грузии на стороне Украины.

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