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Премьер Шмыгаль: Украина подписала соглашение о «привилегиях и иммунитетах» с ОЭСР

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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подписала соглашение о «привилегиях и иммунитетах» с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которое в будущем может помочь разработать план восстановления страны.
Премьер Шмыгаль: Украина подписала соглашение о «привилегиях и иммунитетах» с ОЭСР
  • Gettyimages.ru

По словам Шмыгаля, данное соглашение предоставляет основание для открытия в Киеве «Офиса связи» ОЭСР.

«Поскольку Украина признана потенциальным членом ОЭСР, офис будет функционировать до 2026 года для оказания поддержки нашему государству во время восстановления», — написал он в Telegram.

В августе Шмыгаль заявил, что Киев планирует стать полноценным членом ОЭСР и рассчитывает, что она будет «важным партнёром» в восстановлении страны.

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