Премьер Шмыгаль: Украина подписала соглашение о «привилегиях и иммунитетах» с ОЭСР
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По словам Шмыгаля, данное соглашение предоставляет основание для открытия в Киеве «Офиса связи» ОЭСР.
«Поскольку Украина признана потенциальным членом ОЭСР, офис будет функционировать до 2026 года для оказания поддержки нашему государству во время восстановления», — написал он в Telegram.
В августе Шмыгаль заявил, что Киев планирует стать полноценным членом ОЭСР и рассчитывает, что она будет «важным партнёром» в восстановлении страны.