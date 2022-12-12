Премьер Шмыгаль: Украина подписала соглашение о «привилегиях и иммунитетах» с ОЭСР

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подписала соглашение о «привилегиях и иммунитетах» с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которое в будущем может помочь разработать план восстановления страны.

По словам Шмыгаля, данное соглашение предоставляет основание для открытия в Киеве «Офиса связи» ОЭСР.

«Поскольку Украина признана потенциальным членом ОЭСР, офис будет функционировать до 2026 года для оказания поддержки нашему государству во время восстановления», — написал он в Telegram.

В августе Шмыгаль заявил, что Киев планирует стать полноценным членом ОЭСР и рассчитывает, что она будет «важным партнёром» в восстановлении страны.