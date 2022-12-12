Разведчик ВС России Тура рассказал, что вместе с группой заходил в тыл ВСУ
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По его словам, им поставили задачу зайти в тыл врага вместе с группой, когда они находились на линии боевого соприкосновения с ВСУ.
Он рассказал, что была задача скорректировать огонь, уничтожить объект, после чего вернуться назад.
«Задачу мы выполняли в тылу противника», — заявил Тура.
Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе.