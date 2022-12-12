Разведчик ВС России Тура рассказал, что вместе с группой заходил в тыл ВСУ

Разведчик 205-й бригады Вооружённых сил России с позывным Тура рассказал в беседе с изданием «Аргументы и факты», что вместе с группой заходил в тыл украинских войск.

По его словам, им поставили задачу зайти в тыл врага вместе с группой, когда они находились на линии боевого соприкосновения с ВСУ.

Он рассказал, что была задача скорректировать огонь, уничтожить объект, после чего вернуться назад.

«Задачу мы выполняли в тылу противника», — заявил Тура.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе.