Замглавы МВД Белоруссии выразил обеспокоенность обстановкой у границ страны

Заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков в интервью телеканалу ОНТ заявил об обеспокоенности обстановкой у границ страны.

«На данный момент мы видим, что внутренняя обстановка находится под полным контролем. Конечно, настораживают, напрягают внешние контуры», — цитирует его РИА Новости.

Так, например, его беспокоит ситуация на Украине и, в частности, участие там в боевых действиях оппозиционных белорусов, которые настроены на смену власти в Белоруссии через силу и террор.

Также Карпенков выразил беспокойство из-за войск НАТО у западной границы Белоруссии.

Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил о напряжённой ситуации на границе с Украиной.