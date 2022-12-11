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Замглавы МВД Белоруссии выразил обеспокоенность обстановкой у границ страны

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Заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков в интервью телеканалу ОНТ заявил об обеспокоенности обстановкой у границ страны.

«На данный момент мы видим, что внутренняя обстановка находится под полным контролем. Конечно, настораживают, напрягают внешние контуры», — цитирует его РИА Новости.

Так, например, его беспокоит ситуация на Украине и, в частности, участие там в боевых действиях оппозиционных белорусов, которые настроены на смену власти в Белоруссии через силу и террор.

Также Карпенков выразил беспокойство из-за войск НАТО у западной границы Белоруссии.

Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил о напряжённой ситуации на границе с Украиной.

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