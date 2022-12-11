В «Укроборонпроме» сообщили о скором завершении испытаний нового дрона-камикадзе

В скором времени на вооружение украинских военных поступит ударный БПЛА дальнего полёта. Об этом сообщил руководитель проектов концерна «Укроборонпром» Олег Болдырев.

«Он (беспилотник. — RT) уже есть. Я бы назвал его «нулевым пациентом». Машина летает, машина сейчас проходит обучение, потому что мы, говоря об ударном беспилотнике, говорим про вариант камикадзе», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, почти все БПЛА частично состоят из иностранных комплектующих.

«Мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возврата», — добавил руководитель проектов концерна.

Ранее в «Укроборонпроме» сообщили о создании совместного оборонного кластера для производства военной техники вместе с Министерством обороны Чехии.

10 декабря издание Politico сообщало, что ВВС США ещё в марте предложили поставить Украине американские беспилотники MQ-9 Reaper, однако Пентагон до сих пор не одобрил решение.