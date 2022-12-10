Норвегия выделила $100 млн на восстановление энергосистемы Украины
«Есть новый пакет поддержки из этой страны объёмом $100 млн для восстановления нашей энергосистемы», — цитирует его РИА Новости.
Зеленский добавил, что Норвегия оказывает Киеву оборонную, экономическую и политическую поддержку, гуманитарную помощь.
По его словам, также Норвегия помогает украинским властям с закупкой газа.
Ранее министр инфраструктуры Украины Алексей Кубраков заявил, что примерно половина объектов критической инфраструктуры Украины повреждена или уничтожена.