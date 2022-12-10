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Норвегия выделила $100 млн на восстановление энергосистемы Украины

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Норвегия выделила $100 млн на восстановление энергосистемы Украины. Об этом заявил в видеообращении украинский президент Владимир Зеленский.

«Есть новый пакет поддержки из этой страны объёмом $100 млн для восстановления нашей энергосистемы», — цитирует его РИА Новости.

Зеленский добавил, что Норвегия оказывает Киеву оборонную, экономическую и политическую поддержку, гуманитарную помощь.

По его словам, также Норвегия помогает украинским властям с закупкой газа.

Ранее министр инфраструктуры Украины Алексей Кубраков заявил, что примерно половина объектов критической инфраструктуры Украины повреждена или уничтожена.

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