Узнать больше

Жителей Киева призвали запастись водой из-за возможных проблем с водоснабжением

Короткая ссылка
Жителям Киева рекомендовали запастись водой на случай проблем с водоснабжением, которые могут возникнуть, если произойдут новые удары по энергетическим объектам Украины.
Жителей Киева призвали запастись водой из-за возможных проблем с водоснабжением
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на «Киевгорводоканал».

В сообщении говорится, что если произойдёт новое длительное отключение света, то «Киевгорводоканал» не сможет наладить автономную работу всего оборудования, связанного с подачей воды. 

В связи с этим жителям рекомендовали запастись водой для бытовых и технических нужд.

8 декабря сообщалось, что в Киеве и Одесской области были введены экстренные отключения света.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить