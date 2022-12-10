Жителей Киева призвали запастись водой из-за возможных проблем с водоснабжением
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Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на «Киевгорводоканал».
В сообщении говорится, что если произойдёт новое длительное отключение света, то «Киевгорводоканал» не сможет наладить автономную работу всего оборудования, связанного с подачей воды.
В связи с этим жителям рекомендовали запастись водой для бытовых и технических нужд.
8 декабря сообщалось, что в Киеве и Одесской области были введены экстренные отключения света.