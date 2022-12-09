Песков прокомментировал слова Путина о новых территориях

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента России Владимира Путина о новых территориях.

Песков отметил, что одной из основных задач российской операции была защита жителей Донбасса.

«В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведённых там референдумов. Вот о чём говорил президент», — цитирует его РИА Новости.

Ранее, говоря об СВО, Путин подчеркнул, что результаты спецоперации по защите Донбасса могут появиться через длительное время, но у России уже появились новые территории, а «Азовское море стало внутренним морем» страны.

В конце сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, в ходе которых большинство людей проголосовали за присоединение к России.