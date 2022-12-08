«СТРАНА.ua»: протестующие против отсутствия электричества в Одессе перекрыли дорогу
В Одессе перекрыли автомобильное движение по одной из улиц города в знак протеста против отсутствия электроэнергии.
Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua».
Уточняется, что движение перекрыли жители одесского микрорайона Лузановка.
Ранее сообщалось о взрывах в Харькове и Одессе.
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу.
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