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«СТРАНА.ua»: протестующие против отсутствия электричества в Одессе перекрыли дорогу

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В Одессе перекрыли автомобильное движение по одной из улиц города в знак протеста против отсутствия электроэнергии.

Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua».

Уточняется, что движение перекрыли жители одесского микрорайона Лузановка.

Ранее сообщалось о взрывах в Харькове и Одессе.

В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу.

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