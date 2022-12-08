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Захарова связала появление Нуланд в Киеве с возможной подготовкой «дворцового переворота»

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Недавний приезд заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев, вероятно, связан с планируемым на Украине «дворцовым переворотом» на фоне обострений разногласий в киевских правящих кругах, отметила представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова связала появление Нуланд в Киеве с возможной подготовкой «дворцового переворота»
  • AP
  • © Roman Gritsyna

«Инспекторские поездки американского куратора на Украину уже никого не удивляют — это нормально. Это как бы приехать проверить, как там — теплится ли ещё огонёк или ещё подбросить дровишек. Ну, ещё, конечно, видимо, тянет на место преступления», — сказала Захарова на брифинге.

Появление Нуланд в Киеве в нынешних условиях, «когда в украинских правящих кругах обостряются разногласия», неслучайно, добавила Захарова.

«Не исключено, что опять затевается дворцовый переворот или какая-то кадровая перестановка. Я думаю, что режиму Зеленского, который не раз испытывал терпение Вашингтона, есть о чём задуматься», — сказала дипломат.

3 декабря глава офиса украинского президента Андрей Ермак встретился в Киеве с Викторией Нуланд, с которой обсудил усиление давления на Россию, а также украинскую «формулу мира».

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