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Следственный комитет России завершил расследование 132 уголовных дел о преступлениях украинской армии, сообщается на сайте ведомства.
Деятельность комитета по фиксированию, сбору доказательств и расследований преступлений ВСУ, а также незаконных вооружённых формирований и киевской власти, началась в 2014 году.
За восемь с лишним лет было возбуждено 2244 уголовных дела, наиболее частые среди них по статьям о геноциде, терроризме, убийстве, жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещённых видов вооружений, уничтожении и повреждении имущества.
Установлена причастность к преступлениям более 350 человек, среди них как командиры ВСУ, отдававшие преступные приказы, так и рядовой состав украинской армии.
Расследование других уголовных дел продолжается.