СК завершил расследование 132 уголовных дел о преступлениях украинской армии

Следственный комитет России завершил расследование 132 уголовных дел о преступлениях украинской армии, сообщается на сайте ведомства.

Деятельность комитета по фиксированию, сбору доказательств и расследований преступлений ВСУ, а также незаконных вооружённых формирований и киевской власти, началась в 2014 году.

За восемь с лишним лет было возбуждено 2244 уголовных дела, наиболее частые среди них по статьям о геноциде, терроризме, убийстве, жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещённых видов вооружений, уничтожении и повреждении имущества.

Установлена причастность к преступлениям более 350 человек, среди них как командиры ВСУ, отдававшие преступные приказы, так и рядовой состав украинской армии.

Расследование других уголовных дел продолжается.