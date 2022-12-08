Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоится в 2023 году в Костанае

Очередной Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России планируется организовать в следующем году в казахстанском городе Костанай.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Отмечается, что в четверг, 8 декабря, состоялась встреча главы Казахстана с акимом (губернатором) Костанайской области Кумаром Аксакаловым.

Во время встречи Аксакалов проинформировал президента о выполнении основных показателей социально-экономического развития Костанайской области, а также о начавшейся работе по подготовке к ХІХ форуму регионов Казахстана и России.

Предыдущий межрегиональный форум Казахстана и России прошёл 28 ноября в Оренбурге.