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Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоится в 2023 году в Костанае

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Очередной Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России планируется организовать в следующем году в казахстанском городе Костанай.
Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоится в 2023 году в Костанае
  • kremlin.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Отмечается, что в четверг, 8 декабря, состоялась встреча главы Казахстана с акимом (губернатором) Костанайской области Кумаром Аксакаловым. 

Во время встречи Аксакалов проинформировал президента о выполнении основных показателей социально-экономического развития Костанайской области, а также о начавшейся работе по подготовке к ХІХ форуму регионов Казахстана и России.

Предыдущий межрегиональный форум Казахстана и России прошёл 28 ноября в Оренбурге.

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