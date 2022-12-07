Миссия России при ООН: обстреливая ЗАЭС, Киев играет жизнями Украины и всей Европы
Она отметила, что главной угрозой безопасности станции являются непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ.
Так, Кармазинская напомнила об обстреле 19 и 20 ноября.
«Мы распространяли соответствующую информацию... Однако США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента», — отметила представитель российской стороны.
Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.