Представитель России при ООН Наталья Кармазинская заявила, что, обстреливая ЗАЭС, киевский режим играет жизнями не только жителей Украины, но и всей Европы. Об этом пишет ТАСС.

Она отметила, что главной угрозой безопасности станции являются непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ.

Так, Кармазинская напомнила об обстреле 19 и 20 ноября.

«Мы распространяли соответствующую информацию... Однако США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента», — отметила представитель российской стороны.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.