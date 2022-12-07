В Минобороны рассказали о работе военного поезда в ходе спецоперации

В российском Министерстве обороны рассказали о работе спецпоезда железнодорожных войск Западного военного округа во время спецоперации.

Как передаёт РИА Новости, спецпоезд предназначен для технической разведки, разминирования и восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.

«Выявляем низколетящие воздушные аппараты с возможностью поражения до 1,5 км. Также укреплённые позиции, наземную легкобронированную технику с возможностью поражения до 2,5 км», — пояснил начальник расчёта зенитной установки Вячеслав.

В ведомстве также отметили, что бронепоезд служит для обеспечения безопасности эшелонов с разными грузами, личным составом и техникой. Он также может стать «надёжным прикрытием» для поездов с мирными жителями.

25 ноября Минобороны опубликовало видео работы «Смерчей» по объектам военной инфраструктуры и боевой технике украинских военных.