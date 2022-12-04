На Украине заявили о прибытии первого судна с зерном в Эфиопию

Первое судно с 25 тыс. т зерна в рамках программы Grain from Ukraine прибыло в Эфиопию, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«В рамках программы президента Владимира Зеленского Grain from Ukraine 25 тыс. т украинской гуманитарной пшеницы было отправлено для Эфиопии», — сообщил он.

Ранее в Совместном координационном центре сообщили, что пять сухогрузов с кукурузой, пшеницей и ячменем покинули украинские порты.

Посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров заявил о готовности страны заместить украинское зерно.