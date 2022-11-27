Politico: в Киеве ночью полностью отсутствует уличное освещение

Посетивший Киев обозреватель газеты Politico Джейми Деттмер рассказал, что город в ночное время суток почти полностью погружён во тьму.

«Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, поскольку уличное освещение отсутствует и лишь из нескольких домов, оснащённых генераторами, исходят единственные пятна света», — написал Деттмер.

Обозреватель также обратил внимание, что всё меньше жителей украинской столицы посещают кафе и рестораны.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что в среду, 23 ноября, все расположенные на территории страны АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.

Во всех регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии.