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Politico: в Киеве ночью полностью отсутствует уличное освещение

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Посетивший Киев обозреватель газеты Politico Джейми Деттмер рассказал, что город в ночное время суток почти полностью погружён во тьму.

«Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, поскольку уличное освещение отсутствует и лишь из нескольких домов, оснащённых генераторами, исходят единственные пятна света», — написал Деттмер.

Обозреватель также обратил внимание, что всё меньше жителей украинской столицы посещают кафе и рестораны.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что в среду, 23 ноября, все расположенные на территории страны АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.

Во всех регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии.

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