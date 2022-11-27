В Казахстане в результате ДТП с участием пяти машин погибли четыре человека

В результате ДТП с участием пяти автомобилей на трассе Алма-Ата — Усть-Каменогорск в Казахстане погибли четыре человека.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

Уточняется, что авария произошла вечером 26 ноября.

«На месте происшествия погибли четыре человека. Также в больницу на медобследование доставили ещё нескольких участников ДТП», — говорится в сообщении.

22 ноября в результате аварии с пассажирским автобусом на северо-востоке Марокко 12 человек погибли, более 40 получили ранения разной степени тяжести.