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В Казахстане в результате ДТП с участием пяти машин погибли четыре человека

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В результате ДТП с участием пяти автомобилей на трассе Алма-Ата — Усть-Каменогорск в Казахстане погибли четыре человека.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

Уточняется, что авария произошла вечером 26 ноября.

«На месте происшествия погибли четыре человека. Также в больницу на медобследование доставили ещё нескольких участников ДТП», — говорится в сообщении.

22 ноября в результате аварии с пассажирским автобусом на северо-востоке Марокко 12 человек погибли, более 40 получили ранения разной степени тяжести.

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