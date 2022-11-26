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Представительство ЛНР: ВСУ выпустили пять снарядов натовского калибра по Сватову

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Украинские военные обстреляли город Сватово в ЛНР из артиллерии натовского калибра. Об этом заявили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Представительство ЛНР: ВСУ выпустили пять снарядов натовского калибра по Сватову
  • AP
  • © LIBKOS

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 07:45 по населённому пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (пять снарядов)», — сказано в Telegram-канале ведомства.

На данный момент уточняется информация о пострадавших и повреждениях.

Ранее в представительстве заявили, что ВСУ обстреляли Сватово в Луганской Народной Республике из реактивной системы залпового огня HIMARS.

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