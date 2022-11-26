Представительство ЛНР: ВСУ выпустили пять снарядов натовского калибра по Сватову

Украинские военные обстреляли город Сватово в ЛНР из артиллерии натовского калибра. Об этом заявили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

AP

© LIBKOS

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 07:45 по населённому пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (пять снарядов)», — сказано в Telegram-канале ведомства. На данный момент уточняется информация о пострадавших и повреждениях. Ранее в представительстве заявили, что ВСУ обстреляли Сватово в Луганской Народной Республике из реактивной системы залпового огня HIMARS.