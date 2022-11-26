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Власти Киевской области сообщили об установке фортификационных сооружений в регионе

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В Киевской области возводят фортификационные сооружения, сообщили в городской военной администрации.

«Военные вместе с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонных способностей города, оборудуются мощные фортификационные укрепления», — приводит сообщение властей РИА Новости.

Кроме того, инженеры и строители устанавливают взводные и ротные опорные пункты, места для укрытия и проживания личного состава, а также огневые точки, рассчитанные на долгосрочную перспективу.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о фортификационных работах на полуострове, которые направлены на обеспечение безопасности жителей.

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