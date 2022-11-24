Узнать больше

Мэр Горловки заявил о гибели жителя города после обстрела со стороны ВСУ

Короткая ссылка
В Горловке скончался мирный житель, получивший ранение при обстреле со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Мирный житель Горловки П. Ф. И. 01.01.1951 г. р., получивший ранения в результате вчерашнего (23.11.2022 г.) обстрела поселка шахты им. Н. А. Изотова со стороны ВФУ, скончался», — написал Приходько в своём Telegram-канале.

Ранее Приходько сообщил, что украинские войска открыли огонь по посёлку шахты им. Изотова, пострадал один мирный житель.

Подполковник Народной милиции ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский отметил, что ВСУ при нанесении артударов полностью перешли на обстрелы жилых районов, а не решают военные задачи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить