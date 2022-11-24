Мэр Горловки заявил о гибели жителя города после обстрела со стороны ВСУ

В Горловке скончался мирный житель, получивший ранение при обстреле со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Мирный житель Горловки П. Ф. И. 01.01.1951 г. р., получивший ранения в результате вчерашнего (23.11.2022 г.) обстрела поселка шахты им. Н. А. Изотова со стороны ВФУ, скончался», — написал Приходько в своём Telegram-канале.

Ранее Приходько сообщил, что украинские войска открыли огонь по посёлку шахты им. Изотова, пострадал один мирный житель.

Подполковник Народной милиции ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский отметил, что ВСУ при нанесении артударов полностью перешли на обстрелы жилых районов, а не решают военные задачи.