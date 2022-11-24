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Командир из отряда «Крым»: зарплата иностранных наёмников ВСУ снизилась

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Средняя зарплата иностранных наёмников, воюющих в рядах армии Украины, упала на €200-500 в сутки по сравнению с периодом начала спецоперации России, заявил командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд.

«В самом начале всего этого, чтобы привлечь побольше народу, были суммы такие: €1200–1500 в день. Сейчас где-то в районе €1000 такая у них зарплата дневная», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что информация получена из радиоперехватов и показаний пленных.

По его словам, на Запорожском направлении действует немало наёмников из Польши.

Ранее офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что до десяти иностранных частных военных компаний воюют на стороне Вооружённых сил Украины.

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