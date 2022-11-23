Власти Украины сообщили о восстановлении водоснабжения и теплоснабжения Одесской области

Водоснабжение и теплоснабжение Одесской области восстановлено.

Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Водоснабжение, теплоснабжение (восстановлено. — RT)», — заявил он.

Тимошенко уточнил, что в настоящее время идёт подключение абонентов к электроэнергии.

Ранее стало известно, что водоснабжение и отопление в домах Киева должно возобновиться к утру 24 ноября.

Министерство энергетики Украины сообщило, что в среду, 23 ноября, все расположенные на территории страны АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.

Во всех регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии.