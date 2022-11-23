Кадыров: бойцы полка «Север» уничтожили до 200 националистов на Херсонском направлении

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова уничтожили до 200 украинских националистов во время отражения атак на Херсонском направлении.

«В результате необдуманных действий враг понёс тяжёлые потери. В частности, уничтожено до 200 националистов, а также несколько единиц тяжёлой боевой техники и легкового автотранспорта, предназначенного для перевозки личного состава», — написал Кадыров в Telegram.

Он подчеркнул, что среди уничтоженных были и иностранные наёмники, в том числе американские и польские.

Как отмечал глава Чечни, более 20 тыс. чеченцев приняли участие в спецоперации на Украине, в настоящее время на передовой находятся более 9 тыс. бойцов