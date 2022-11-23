Узнать больше

Кадыров: бойцы полка «Север» уничтожили до 200 националистов на Херсонском направлении

Короткая ссылка
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова уничтожили до 200 украинских националистов во время отражения атак на Херсонском направлении.
Кадыров: бойцы полка «Север» уничтожили до 200 националистов на Херсонском направлении
  • РИА Новости

«В результате необдуманных действий враг понёс тяжёлые потери. В частности, уничтожено до 200 националистов, а также несколько единиц тяжёлой боевой техники и легкового автотранспорта, предназначенного для перевозки личного состава», — написал Кадыров в Telegram.

Он подчеркнул, что среди уничтоженных были и иностранные наёмники, в том числе американские и польские.

Как отмечал глава Чечни, более 20 тыс. чеченцев приняли участие в спецоперации на Украине, в настоящее время на передовой находятся более 9 тыс. бойцов

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить