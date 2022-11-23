ВСУ обстреляли Дворец культуры в Горловке, ранен мирный житель
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«Зафиксированы прямые попадания вражеских снарядов в Дворец культуры им. Н.А. Изотова... По предварительной информации, в результате обстрела ранен мирный горловчанин», — сообщил мэр города в Telegram.
По словам Приходько, в результате обстрела посёлок оказался частично обесточен.
Подполковник Народной милиции ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский отметил, что ВСУ при нанесении артударов полностью перешли на обстрелы жилых районов, а не решают военные задачи.