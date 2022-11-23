РИА Новости: российские разведчики рассказали, как отслеживают позиции противника ночью
Так, командир разведгруппы с позывным Гума рассказал, как на стороне ВСУ подвозят и встречают личный состав, продовольствие и боезапас в зоне боевых действий.
«Мы конкретно видим каждое передвижение со стороны врага. Каждое их желание зайти к нам будет для них плачевно, потому что каждое появление техники, беспилотника, каждое перемещение личного состава, скопления — мы это всё знаем», — объяснил он.
Разведчик добавил, что недавно противнику было доставлено подкрепление.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что экипажи штурмовиков Су-25 российских ВКС нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.