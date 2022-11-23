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РИА Новости: российские разведчики рассказали, как отслеживают позиции противника ночью

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Российские разведчики объяснили, как отслеживают позиции украинских военных ночью. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, командир разведгруппы с позывным Гума рассказал, как на стороне ВСУ подвозят и встречают личный состав, продовольствие и боезапас в зоне боевых действий.

«Мы конкретно видим каждое передвижение со стороны врага. Каждое их желание зайти к нам будет для них плачевно, потому что каждое появление техники, беспилотника, каждое перемещение личного состава, скопления — мы это всё знаем», — объяснил он.

Разведчик добавил, что недавно противнику было доставлено подкрепление.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что экипажи штурмовиков Су-25 российских ВКС нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

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