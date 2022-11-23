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Министр обороны ФРГ Ламбрехт: боевые действия на Украине продлятся ещё долгое время

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Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт выразила мнение, что боевые действия на Украине продлятся ещё долгое время.

Как информирует РИА Новости, министр отметила, что не хотела бы давать «ложных надежд» о скором завершении конфликта.

По словам Ламбрехт, Берлину необходимо позаботиться о том, чтобы Украина была способна «продержаться в последующие месяцы военных действий».

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва не ведёт неформальных переговоров с Киевом о прекращении боевых действий из-за «упрямой позиции» киевских властей.

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