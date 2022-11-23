Министр обороны ФРГ Ламбрехт: боевые действия на Украине продлятся ещё долгое время

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт выразила мнение, что боевые действия на Украине продлятся ещё долгое время.

Как информирует РИА Новости, министр отметила, что не хотела бы давать «ложных надежд» о скором завершении конфликта.

По словам Ламбрехт, Берлину необходимо позаботиться о том, чтобы Украина была способна «продержаться в последующие месяцы военных действий».

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва не ведёт неформальных переговоров с Киевом о прекращении боевых действий из-за «упрямой позиции» киевских властей.