Минобороны Белоруссии: сверку военнообязанных планируют завершить до конца года

В Минобороны Белоруссии заявили, что планируют завершить мероприятия военно-учётной работы военкоматов до конца года.

«Мероприятия военно-учётной работы военкоматов — это стандартная ежегодная процедура, которая носит плановый характер. Завершение мероприятий планируется до конца текущего года», — приводит сообщение РИА Новости.

При этом в ведомстве опровергли сообщения о проведении в Белоруссии «скрытой мобилизации».

Ранее министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков рассказал, что в 14 районах республики вблизи границы с Украиной усилены меры безопасности.