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Минобороны Белоруссии: сверку военнообязанных планируют завершить до конца года

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В Минобороны Белоруссии заявили, что планируют завершить мероприятия военно-учётной работы военкоматов до конца года.
Минобороны Белоруссии: сверку военнообязанных планируют завершить до конца года
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«Мероприятия военно-учётной работы военкоматов — это стандартная ежегодная процедура, которая носит плановый характер. Завершение мероприятий планируется до конца текущего года», — приводит сообщение РИА Новости.

При этом в ведомстве опровергли сообщения о проведении в Белоруссии «скрытой мобилизации».

Ранее министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков рассказал, что в 14 районах республики вблизи границы с Украиной усилены меры безопасности.

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