Минобороны Белоруссии: сверку военнообязанных планируют завершить до конца года
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
«Мероприятия военно-учётной работы военкоматов — это стандартная ежегодная процедура, которая носит плановый характер. Завершение мероприятий планируется до конца текущего года», — приводит сообщение РИА Новости.
При этом в ведомстве опровергли сообщения о проведении в Белоруссии «скрытой мобилизации».
Ранее министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков рассказал, что в 14 районах республики вблизи границы с Украиной усилены меры безопасности.