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На Украине расследуют дело о хищениях при разработке системы управления войсками «Колокол»

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Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин сообщил о ведении сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) расследования хищений при разработке автоматизированной системы управления войсками «Колокол».
На Украине расследуют дело о хищениях при разработке системы управления войсками «Колокол»
  • AP
  • © Kostiantyn Liberov

«В НАБУ расследуют целый «букет» статей уголовного кодекса, нарушенных во время разработки системы «Колокол-АС»: растрату в особо крупных размерах, небрежное отношение к военной службе, превышение служебных полномочий, в том числе военнослужащими», — написал он в Facebook*.

Политик отметил, что на разработку системы за четыре года потратили 600 млн гривен (свыше $16,4 млн). Однако украинские журналисты выяснили, что в 2020 году в системе обнаружили такое количество недостатков, что использование «Колокола» в ВСУ признали невозможным.

«Однако это не помешало Минобороны и дальше разрабатывать пресловутый «Колокол» и продолжать тратить на систему средства из бюджета. А недавно министр обороны вообще отчитался перед парламентом «о завершении цикла государственных испытаний»... и «подготовке системы к внедрению», — добавил Юрчишин.

Ранее Зеленский отметил, что коррупции на Украине больше нет.

Он также увеличил на 386,9 млрд гривен ($10,5 млрд) расходы на безопасность и оборону страны.

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