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В Запорожской области изменили время действия комендантского часа

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Власти Запорожской области изменили время действия комендантского часа в регионе, увеличив его на час, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В Запорожской области изменили время действия комендантского часа
  • AP
  • © Leo Correa

«Комендантский час в Запорожской области начинается на час раньше. Нахождение граждан на улицах и в общественных местах теперь запрещено в период с 21:00 до 05:00», — сообщил он в своём Telegram-канале.

20 ноября советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал МАГАТЭ использовать своё влияние для прекращения обстрелов ЗАЭС со стороны украинских военных.

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