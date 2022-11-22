В Запорожской области изменили время действия комендантского часа

Власти Запорожской области изменили время действия комендантского часа в регионе, увеличив его на час, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Комендантский час в Запорожской области начинается на час раньше. Нахождение граждан на улицах и в общественных местах теперь запрещено в период с 21:00 до 05:00», — сообщил он в своём Telegram-канале.

20 ноября советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал МАГАТЭ использовать своё влияние для прекращения обстрелов ЗАЭС со стороны украинских военных.