Компания «Укрэнерго» сообщила о трудностях с поиском оборудования для ремонта энергосетей
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«Мы ищем оборудование по всему миру для автотрансформаторов и постоянно обращаемся к нашим западным партнёрам», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что оборудование очень дорогое и долго изготовляется.
«Оно нужно нам в больших объёмах, чем ранее, из-за значительного масштаба повреждений инфраструктуры», — сказал Кудрицкий.
Ранее еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил, что разрушения энергетики Украины достигли критической точки.