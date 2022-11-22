Компания «Укрэнерго» сообщила о трудностях с поиском оборудования для ремонта энергосетей

Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил о трудностях с поиском оборудования для ремонта энергосетей.

«Мы ищем оборудование по всему миру для автотрансформаторов и постоянно обращаемся к нашим западным партнёрам», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что оборудование очень дорогое и долго изготовляется.

«Оно нужно нам в больших объёмах, чем ранее, из-за значительного масштаба повреждений инфраструктуры», — сказал Кудрицкий.

Ранее еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил, что разрушения энергетики Украины достигли критической точки.