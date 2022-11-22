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Отряды спецназначения МВД Белоруссии создадут в Минске, Брестской и Гомельской областях

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В Белоруссии создадут дополнительные отряды специального назначения внутренних войск МВД в Минске, Брестской и Гомельской областях.
Отряды спецназначения МВД Белоруссии создадут в Минске, Брестской и Гомельской областях
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как пишет БЕЛТА, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

«Отдельный отряд специального назначения будет создан на базе войсковой части 3214 (базируется в Минске. — RT). Но в ближайшее время мы ожидаем определённых преобразований во внутренних войсках. Изыскиваем возможности для создания дополнительных отрядов специального назначения, которые будут перекрывать и Брестскую, и Гомельскую области», — отметил он.

Карпенков добавил, что отряд будет выполнять особые задачи, такие как борьба с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями, разведка.

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