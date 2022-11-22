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В Киргизии расследуют дело в отношении гражданина, вступившего в ряды ВСУ

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В Киргизии расследуют дело в отношении гражданина республики, который воюет в рядах ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в киргизском Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ).
В Киргизии расследуют дело в отношении гражданина, вступившего в ряды ВСУ
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Сотрудники комитета во время мониторинга соцсетей выявили аккаунт, где освещаются боевые действия на территории Украины, они установили, что его владельцем является гражданин Киргизии К.У.А.

По данным спецслужб, он выехал на Украину в декабре 2021 года как трудовой мигрант, а теперь публикует кадры, где позирует в военной форме с символикой украинской армии.

«Начато следствие по статье 256 «Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта» уголовного кодекса Кыргызской Республики», — сказали агентству в госкомитете.

Там подчеркнули, что заявления этого гражданина противоречат позиции официальных властей Кыргызстана.

«Напомним, Кыргызстан придерживается нейтралитета в событиях между Россией и Украиной», — уточнили там.

Агентство отмечает, что на родине нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

В конце августа рэп-исполнитель из Киргизии Медер Кадыров, известный также как L'Zeep, приехал в Донецк с гуманитарной миссией — привёз подарки для детей Донбасса.

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