В Киевской области 57 населённых пунктов остались без света

В Киевской области 57 населённых пунктов остались без света на фоне непогоды, ещё 102 — частично обесточены.

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Об этом информирует Киевская областная военная администрация. По её данным, в регионе «из-за значительного мокрого снега и дождя, налипания мокрого снега в течение 21—22 ноября произошли аварийные отключения электроэнергии». «По состоянию на 09:00 полностью обесточенными остаются 57 населённых пунктов, 102 — частично», — приводит сообщение ТАСС. Ранее сообщалось, что в Одесской области вводятся экстренные отключения электроэнергии.