В Киевской области 57 населённых пунктов остались без света
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Об этом информирует Киевская областная военная администрация.
По её данным, в регионе «из-за значительного мокрого снега и дождя, налипания мокрого снега в течение 21—22 ноября произошли аварийные отключения электроэнергии».
«По состоянию на 09:00 полностью обесточенными остаются 57 населённых пунктов, 102 — частично», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Одесской области вводятся экстренные отключения электроэнергии.