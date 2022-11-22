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В Киевской области 57 населённых пунктов остались без света

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В Киевской области 57 населённых пунктов остались без света на фоне непогоды, ещё 102 — частично обесточены.
В Киевской области 57 населённых пунктов остались без света
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом информирует Киевская областная военная администрация.

По её данным, в регионе «из-за значительного мокрого снега и дождя, налипания мокрого снега в течение 21—22 ноября произошли аварийные отключения электроэнергии».

«По состоянию на 09:00 полностью обесточенными остаются 57 населённых пунктов, 102 — частично», — приводит сообщение ТАСС. 

Ранее сообщалось, что в Одесской области вводятся экстренные отключения электроэнергии.

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