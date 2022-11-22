«СТРАНА.ua»: в Одессе начались экстренные отключения света
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Как утверждается, дефицит мощностей «оказался на 10% выше от запланированного».
Ранее генеральный директор частной энергетической украинской компании ДТЭК Максим Тимченко призвал граждан уехать из страны, чтобы снизить нагрузки на энергосистему.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.