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«СТРАНА.ua»: в Одессе начались экстренные отключения света

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В Одессе начались экстренные отключения света, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на местные власти.
«СТРАНА.ua»: в Одессе начались экстренные отключения света
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Как утверждается, дефицит мощностей «оказался на 10% выше от запланированного».

Ранее генеральный директор частной энергетической украинской компании ДТЭК Максим Тимченко призвал граждан уехать из страны, чтобы снизить нагрузки на энергосистему.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.

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