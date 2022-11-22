Госдума рассмотрит проект заявления в связи с расстрелом российских военнопленных

Госдума на заседании 22 ноября рассмотрит заявление комитета Госдумы по обороне и по международным делам с призывом к парламентам мира осудить преступления Киева и содействовать привлечению к ответственности виновных в расстреле российских военнопленных.

Как сообщает РИА Новости, в документе сказано, что кадры расправы над российскими военнопленными «подтвердили нацистскую сущность киевской власти».

«Депутаты Государственной думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей», — сказано в документе.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами.

Министерство обороны России заявило, что зверское убийство военнопленных является распространённой практикой в ВСУ.

В ведомстве предупредили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного российского военнопленного.