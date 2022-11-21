«Росэнергоатом»: новые обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ грозят ядерной катастрофой

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире Первого канала заявил, что новые обстрелы Запорожской АЭС со стороны боевиков ВСУ грозят ядерной катастрофой.

«Может наступить ядерная катастрофа. Ядерный реактор в работе, его электропитание посредством артиллерийских ударов прекращается, обрывают линии электропередачи. Дизель-генерация тоже повреждена. Каким образом расхолаживать двигатель? А нерасхолаживание двигателя может привести к перегреву реактора, и дальше уже — катастрофа», — цитирует его РИА Новости.

20 ноября советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС.

Повреждения получили стратегические объекты.

После этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси потребовал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, «кто бы ни стоял за этим».

Президент России Владимир Путин отмечал, что руководство МАГАТЭ находится под давлением США и европейских стран, поэтому не может прямо сказать, что обстрелы района станции идут с украинской стороны.