В Госдуму внесён проект заявления в связи с расстрелом боевиками ВСУ российских военнопленных

Комитеты Госдумы по обороне и по международным делам внесли на рассмотрение депутатов проект постановления о заявлении Государственной думы «В связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на думскую электронную базу.

В документе говорится, депутаты «призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей».

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы России 22 ноября рассмотрят заявление в связи с расстрелом боевиками ВСУ российских военнопленных.

18 ноября Россия потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных, расстрелявших пленных российских военных, и провести тщательное расследование инцидента.