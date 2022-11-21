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В Госдуму внесён проект заявления в связи с расстрелом боевиками ВСУ российских военнопленных

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Комитеты Госдумы по обороне и по международным делам внесли на рассмотрение депутатов проект постановления о заявлении Государственной думы «В связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных».
В Госдуму внесён проект заявления в связи с расстрелом боевиками ВСУ российских военнопленных
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на думскую электронную базу. 

В документе говорится, депутаты «призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей».

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы России 22 ноября рассмотрят заявление в связи с расстрелом боевиками ВСУ российских военнопленных.

18 ноября Россия потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных, расстрелявших пленных российских военных, и провести тщательное расследование инцидента.

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