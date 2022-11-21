В Госдуму внесён проект заявления в связи с расстрелом боевиками ВСУ российских военнопленных
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на думскую электронную базу.
В документе говорится, депутаты «призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей».
Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы России 22 ноября рассмотрят заявление в связи с расстрелом боевиками ВСУ российских военнопленных.
18 ноября Россия потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных, расстрелявших пленных российских военных, и провести тщательное расследование инцидента.