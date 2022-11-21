Госдума рассмотрит заявление в связи с расстрелом боевиками ВСУ российских военнопленных
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Как сообщает ТАСС, об этом заявил первый вице-спикер палаты Александр Жуков по итогам заседания Совета Думы.
«Завтра... будет рассмотрено заявление Государственной думы в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных. Вносится двумя комитетами — по обороне и по международным делам», — отметил он.
18 ноября Россия потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных, расстрелявших пленных российских военных, и провести тщательное расследование инцидента.
Министерство обороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного российского военнопленного.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массового убийства.