Госдума рассмотрит заявление в связи с расстрелом боевиками ВСУ российских военнопленных

Депутаты Государственной думы России 22 ноября рассмотрят заявление в связи с расстрелом боевиками ВСУ российских военнопленных.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил первый вице-спикер палаты Александр Жуков по итогам заседания Совета Думы.

«Завтра... будет рассмотрено заявление Государственной думы в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных. Вносится двумя комитетами — по обороне и по международным делам», — отметил он.

18 ноября Россия потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных, расстрелявших пленных российских военных, и провести тщательное расследование инцидента.

Министерство обороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного российского военнопленного.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массового убийства.