Узнать больше

Госдума рассмотрит заявление в связи с расстрелом боевиками ВСУ российских военнопленных

Короткая ссылка
Депутаты Государственной думы России 22 ноября рассмотрят заявление в связи с расстрелом боевиками ВСУ российских военнопленных.
Госдума рассмотрит заявление в связи с расстрелом боевиками ВСУ российских военнопленных
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как сообщает ТАСС, об этом заявил первый вице-спикер палаты Александр Жуков по итогам заседания Совета Думы.

«Завтра... будет рассмотрено заявление Государственной думы в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных. Вносится двумя комитетами — по обороне и по международным делам», — отметил он.

18 ноября Россия потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных, расстрелявших пленных российских военных, и провести тщательное расследование инцидента.

Министерство обороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного российского военнопленного.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массового убийства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить