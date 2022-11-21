Полковник Макгрегор: Пентагон выдаёт желаемое за действительное в ситуации на Украине

Пентагон в публичных выступлениях представляет ситуацию на Украине не так, как в отчётах для Белого дома, в частности это касается председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли. Об этом в подкасте Judging Freedom заявил полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Во время интервью Макгрегора в программе был приведён отрывок, в котором Милли утверждает, что ВСУ по всей линии фронта протяжённостью порядка 900 км «продолжают достигать успеха».

«Я должен воздать должное генералу Милли и его способности неоднократно противоречить самому себе и менять точку зрения в соответствии с тем, что хочет услышать его начальство в политических кругах», — сказал Макгрегор.

По его словам, когда Милли посещал Белый дом и Овальный кабинет, где его спрашивали о ситуации, он отмечал, что «украинцы уже достигли того, чего они объективно способны были добиться» и что «сейчас самое время, чтобы прибегнуть к переговорам».

«Он знает, что они полностью обескровлены! Их ограниченные контрнаступления сейчас проводятся подразделениями ротного уровня — 90—100 человек с несколькими транспортными средствами», — сказал полковник в отставке.

По его утверждениям, три месяца назад ВСУ осуществляли задачи соединениями численностью 30—40 тыс. человек.

«Затем, два месяца назад, их число сократилось до 5—8 сотен. Сейчас численность снизилась до групп по 190 человек. На каждого погибшего российского военнослужащего приходится по 8—10 погибших бойцов ВСУ», — приводит его слова ИноТВ.

Ранее Марк Милли заявил, что украинской армии не удастся выбить российские войска с Украины.

Он также допустил, что наступление зимы может открыть «окно» для политического урегулирования украинского кризиса.