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В Донецке около 50 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ

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В Донецке около 50 тыс. абонентов остались без света из-за обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
В Донецке около 50 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Ashley Cooper

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела Вооружённых формирований Украины обесточены около 50 000 бытовых абонентов в Донецке», — заявили в штабе.

Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы начнутся, когда позволит ситуация. 

Ранее сообщалось, что женщина погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.

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