В Донецке около 50 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ
- Gettyimages.ru
- © Ashley Cooper
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.
«В результате обстрела Вооружённых формирований Украины обесточены около 50 000 бытовых абонентов в Донецке», — заявили в штабе.
Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы начнутся, когда позволит ситуация.
Ранее сообщалось, что женщина погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.