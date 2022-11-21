В Донецке около 50 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ

В Донецке около 50 тыс. абонентов остались без света из-за обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела Вооружённых формирований Украины обесточены около 50 000 бытовых абонентов в Донецке», — заявили в штабе.

Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы начнутся, когда позволит ситуация.

Ранее сообщалось, что женщина погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.