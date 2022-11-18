Шесть человек получили ранения при обстреле центра Донецка
- РИА Новости
«В результате обстрела Киевского района в одном из домов по проспекту Титова ранения получили как минимум шесть человек. Бригады скорой помощи развозят пострадавших по больницам города», — написал он в Telegram.
Кулемзин также сообщил о повреждении здания школы в Донецке в результате обстрела.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили десять снарядов украинских РСЗО HIMARS и «Ураган» и два беспилотника.
Украинские войска также выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» по Горловке.