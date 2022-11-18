Власти Новой Каховки рассказали о непрекращающихся обстрелах города со стороны ВСУ

Украинские военные начали обстреливать Новую Каховку в Херсонской области ночью в пятницу, 18 ноября, атаки продолжаются до сих пор. Об этом сообщили в городской администрации.

РИА Новости

«В пятницу, 18 ноября, обстрелы Новой Каховки начались с ночи и продолжаются весь день. Целями обстрелов являются дома мирных жителей и объекты инфраструктуры», — приводит ТАСС заявление. Отмечается, что администрация, правоохранительные органы и аварийные службы продолжают работать несмотря на обстрелы. Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что боевики ВСУ наносят хаотичные удары по жилым кварталам города.