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Власти Новой Каховки рассказали о непрекращающихся обстрелах города со стороны ВСУ

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Украинские военные начали обстреливать Новую Каховку в Херсонской области ночью в пятницу, 18 ноября, атаки продолжаются до сих пор. Об этом сообщили в городской администрации.
Власти Новой Каховки рассказали о непрекращающихся обстрелах города со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«В пятницу, 18 ноября, обстрелы Новой Каховки начались с ночи и продолжаются весь день. Целями обстрелов являются дома мирных жителей и объекты инфраструктуры», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что администрация, правоохранительные органы и аварийные службы продолжают работать несмотря на обстрелы.

Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что боевики ВСУ наносят хаотичные удары по жилым кварталам города.

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