Власти Новой Каховки рассказали о непрекращающихся обстрелах города со стороны ВСУ
- РИА Новости
«В пятницу, 18 ноября, обстрелы Новой Каховки начались с ночи и продолжаются весь день. Целями обстрелов являются дома мирных жителей и объекты инфраструктуры», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что администрация, правоохранительные органы и аварийные службы продолжают работать несмотря на обстрелы.
Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что боевики ВСУ наносят хаотичные удары по жилым кварталам города.