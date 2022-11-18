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Замглавы ЕК Домбровскис обсудил в Киеве экстренную помощь Украине

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Первый замруководителя Еврокомиссии Валдис Домбровскис встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским, они обсудили экстренную помощь Украине.
Замглавы ЕК Домбровскис обсудил в Киеве экстренную помощь Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом Домбровскис написал в своём Twitter.

Он назвал свою встречу с Зеленским хорошей. По словам замглавы ЕК, он подтвердил солидарность ЕС с Киевом. 

«Я также обсудил экстренную финансовую помощь Евросоюза, дальнейшую экономическую интеграцию ЕС и Украины и процесс вступления Украины в ЕС», — сказал Домбровскис.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, создав миссию военной помощи Украине, ЕС идёт по пути эскалации украинского конфликта.

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