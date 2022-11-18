Марочко: украинские военные на Луганском направлении «выдыхаются»

Украинские войска на Луганском направлении начинают «выдыхаться» и на некоторых участках переходят от активных наступательных действий к обороне.

Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Хотелось бы отметить, что есть положительная тенденция — на некоторых участках видно, что противник выдыхается, уже от активных наступательных действий переходит в маневренную оборону и вообще в глухую оборону», — приводит ТАСС его слова в эфире Первого канала.

При этом Марочко отметил, что ВСУ не прекращают попыток атаковать позиции ВС России.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Брянке в Луганской Народной Республике.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что примерно 1% территории Луганской Народной Республики не под контролем ВС России.