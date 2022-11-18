Марочко: украинские военные на Луганском направлении «выдыхаются»
- AP
Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
«Хотелось бы отметить, что есть положительная тенденция — на некоторых участках видно, что противник выдыхается, уже от активных наступательных действий переходит в маневренную оборону и вообще в глухую оборону», — приводит ТАСС его слова в эфире Первого канала.
При этом Марочко отметил, что ВСУ не прекращают попыток атаковать позиции ВС России.
Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Брянке в Луганской Народной Республике.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что примерно 1% территории Луганской Народной Республики не под контролем ВС России.