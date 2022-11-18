Узнать больше

Посол: проблемы с обслуживанием карт МИР в некоторых банках Киргизии временные

Короткая ссылка
Посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат рассказала, что проблемы с обслуживанием российских карт МИР в некоторых банках Киргизии являются временными и техническими.

«Любые действия банков — это, в первую очередь, коммерческие вопросы. Это не политика, это техническая проблема», — сказала она РИА Новости.

По словам Самат, в данный момент российская и киргизская стороны находятся в процессе диалога по решению этой проблемы.

21 сентября «Известия» писали, что ряд банков Вьетнама и Казахстана приостановили приём карт российской платёжной системы МИР.

Киргизский Банк Азии также приостановил обслуживание карт МИР.

4 ноября киргизские банки «Бай-Тушум» и «Оптима Банк» приостановили обслуживание российских карт МИР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить