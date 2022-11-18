Посол: проблемы с обслуживанием карт МИР в некоторых банках Киргизии временные

Посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат рассказала, что проблемы с обслуживанием российских карт МИР в некоторых банках Киргизии являются временными и техническими.

«Любые действия банков — это, в первую очередь, коммерческие вопросы. Это не политика, это техническая проблема», — сказала она РИА Новости.

По словам Самат, в данный момент российская и киргизская стороны находятся в процессе диалога по решению этой проблемы.

21 сентября «Известия» писали, что ряд банков Вьетнама и Казахстана приостановили приём карт российской платёжной системы МИР.

Киргизский Банк Азии также приостановил обслуживание карт МИР.

4 ноября киргизские банки «Бай-Тушум» и «Оптима Банк» приостановили обслуживание российских карт МИР.