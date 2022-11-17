Узнать больше

Участник СВО рассказал о радикальных исламистах в рядах ВСУ

Короткая ссылка
Радикальные исламисты с боевым опытом в Сирии и Чечне воюют на стороне Украины. Об этом рассказал специалист частной охранной компании, участвующий в специальной военной операции.
Участник СВО рассказал о радикальных исламистах в рядах ВСУ
  • РИА Новости

«Недавно на Украину прибыли джихадисты, закалённые в сирийской и чеченских войнах. Сейчас они командуют батальонами, которые исповедуют радикальный ислам», — приводит РИА Новости его слова.

Он также отметил, что «уничтожение России» является одним из критериев при отборе в свои подразделения.

Ранее в Минобороны России заявили, что боевики одного из украинских националистических формирований для устрашения расстреляли пять украинских военнослужащих, которые отказались выполнять приказы командования в ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить