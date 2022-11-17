Участник СВО рассказал о радикальных исламистах в рядах ВСУ

Радикальные исламисты с боевым опытом в Сирии и Чечне воюют на стороне Украины. Об этом рассказал специалист частной охранной компании, участвующий в специальной военной операции.

«Недавно на Украину прибыли джихадисты, закалённые в сирийской и чеченских войнах. Сейчас они командуют батальонами, которые исповедуют радикальный ислам», — приводит РИА Новости его слова.

Он также отметил, что «уничтожение России» является одним из критериев при отборе в свои подразделения.

Ранее в Минобороны России заявили, что боевики одного из украинских националистических формирований для устрашения расстреляли пять украинских военнослужащих, которые отказались выполнять приказы командования в ЛНР.