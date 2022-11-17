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Зеленский объявил о разработке параллельной системы электроснабжения на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разработке параллельной системы электроснабжения в стране.

Как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на украинского лидера, реализовать проект можно будет после окончания активной фазы боевых действий.

«Украина разработала интересную систему снабжения электричеством. Мы понимаем, что мы будем делать, когда можно будет голову поднять», — сказал он.

Ранее «Укрэнерго» призвало украинцев подготовиться к длительным аварийным отключениям света.

Вооружённые силы России во вторник, 15 ноября, нанесли ракетные удары по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

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