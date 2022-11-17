В Молдавии планируют расширить программу по борьбе с «российскими шпионами» в стране

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу анонсировал дополнительные полномочия для службы информации и безопасности республики в рамках борьбы с «российскими шпионами», которых, по его словам, много в стране.

«На днях будет зарегистрирована новая редакция закона о Службе информации и безопасности, которая предоставит дополнительные, новые инструменты Службе для борьбы с «агентурой», против шпионов России, которыми страна набита», — приводит его слова РИА Новости со ссылкой на выступление в эфире телеканала Jurnal TV.

Молдавский политик также выразил недовольство отказом депутатов Соцпартии осудить действия России на Украине. По словам Гросу, в будущем планируется предложить поправки в законодательство, касающиеся предательства родины и действий в интересах других стран во вред Молдавии.

Ранее МИД Молдавии сообщил, что один из сотрудников посольства России в Кишинёве объявлен персоной нон грата.

В МИД России заявили, что российская сторона объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в Москве.