Украинские военнослужащие рассказали о халатности офицеров, которые из безразличия иногда отправляли мобилизованных бойцов на позиции, занятые Народной милицией ДНР, — в плен.

«Из пятого полка пришёл офицер, взял нас 16 человек, отвёл на позицию, а позиция уже была захвачена… привозят, кидают на мясо — и всё», — заявил РИА Новости мобилизованный из-под Сум Сергей Грицай.

Его слова подтвердил сослуживец Виталий Мартыненко. Он добавил, что офицер пятого полка оставил их на полпути к позициям, приказал разведать обстановку и вернуться с докладом.

Как оказалось, позиции, куда военных направило командование, к тому моменту уже были подконтрольны ДНР.

«Они (бойцы ДНР. — RT) нас ждали, и он (офицер пятого полка. — RT) уже знал, что позиция занята, нас тупо как пушечное мясо кинули», — сказал ещё один украинский военный, Максим Писарев.

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, что ВСУ оставляют позиции у Артёмовска.

29 октября помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил об успешном продвижении союзных сил под Артёмовском и Соледаром в ДНР.