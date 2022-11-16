Узнать больше

Украинские военные рассказали, как в Киеве их отправляли на позиции ДНР из-за халатности

Короткая ссылка
Украинские военнослужащие рассказали о халатности офицеров, которые из безразличия иногда отправляли мобилизованных бойцов на позиции, занятые Народной милицией ДНР, — в плен.

«Из пятого полка пришёл офицер, взял нас 16 человек, отвёл на позицию, а позиция уже была захвачена… привозят, кидают на мясо — и всё», — заявил РИА Новости мобилизованный из-под Сум Сергей Грицай.

Его слова подтвердил сослуживец Виталий Мартыненко. Он добавил, что офицер пятого полка оставил их на полпути к позициям, приказал разведать обстановку и вернуться с докладом.

Как оказалось, позиции, куда военных направило командование, к тому моменту уже были подконтрольны ДНР.

«Они (бойцы ДНР. — RT) нас ждали, и он (офицер пятого полка. — RT) уже знал, что позиция занята, нас тупо как пушечное мясо кинули», — сказал ещё один украинский военный, Максим Писарев.

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, что ВСУ оставляют позиции у Артёмовска.

29 октября помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил об успешном продвижении союзных сил под Артёмовском и Соледаром в ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить